جورج خباز يسترجع ذكريات العمر بصور نادرة وكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استعرض الفنان اللبناني جورج خباز، مراحل مختلفة من عمره عبر مجموعة صور على حسابه الرسمي.

وشارك جورج خباز متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، لحظات مؤثرة من مراحل حياته من الطفولة حتى اليوم. وتضمّن المنشور مجموعة صور توثّق تحوّلاته العمرية، وأرفقها بتعليق شعري قال فيه: "بتمرق بسرعة السنين، العمر كلّو غفلة عين...".

وقد لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين والمشاهير، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن محبتهم الكبيرةة له، كما أثنوا على عمق خباز الإنساني والفني، ووصفوه بـ"الملهم" و"الصادق"، مؤكدين أن إحساسه يبقى الأقرب إلى قلوب اللبنانيين.

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