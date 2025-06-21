جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلاد ابنها "الفتى الذهبي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية جوليا روبرتس، متابعيها عبر حسابها الرسمي منشور، احتفلت فيه بعيد ميلاد ابنها هنري الـ18.

ونشرت جوليا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لابنها، من عمر صغير، ظهر فيها وهو يرتدي سترة باللون الأخضر بالإضافة إلى قميص باللون الأبيض.

وارفقت جوليا الصورة بتعليق لافت هنأت فيه ابنها بعيده الـ28 قائلة: "في لمح البصر، بلغ هذا الفتى الرائع الـ18 من عمره" وأضافت: "الفتى الذهي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور جوليا وحرصوا على تهنئة الشاب بعيده، ومنهم النجمة العالمية جينيفر أنيستون التي كتبت تعليقا قالت فيه: ""عيد ميلاد سعيد يا هنري العزيز!"، بينما كتبت ريتا ويلسون، زوجة الممثل توم هانكس: "هنري!!!!! عيد ميلاد سعيد!!!!".

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