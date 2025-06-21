شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ينشر صورة من أول اختبار تمثيل فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود البزاوى متابعيه بصورة على صفحته بفيس بوك من أول اختبار تمثيل له، وعلق قائلا: "أول اختبار تمثيل في حياتي في قصر ثقافة المحلة".



محمود البزاوى فى شبابه

وقال مؤخرا الفنان محمود البزاوي: "اجتهد في تقديم أدواري والحمد لله ربنا أعطاني مساحة من الحضور، وأجد نفسي أمام عدسة الكاميرا وأذاكر الشخصية التي أقدمها وأترقب ردود فعل المشاهدين والناس في الشارع".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي وأسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجوم المسلسل روجينا، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر، أن طبيعة الشخصية تفرض عليه أدائها بشكل معين، وبـ"تون" صوت معين، أحيانًا يكون مرتفعًا وأحيانًا يكون منخفضًا.

وعن تقديمه شخصيتين في رمضان من خلال "فهد البطل" و"حسبة عمري"، أجاب: "حرصت على تقديم أفضل ما عندي، وعندما أنتهي من تقديم الشخصية أعود إلى شخصيتي الحقيقية وإلى حياتي الطبيعية، ومؤمن بمقولة سيد العمل هو المؤلف، وعندما قرأت ورق مسلسل حسبة عمري استمتعت جدًا بعرض القضية وبشكل درامي".