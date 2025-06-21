شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى لـ معكم: مصر من أغنى دول العالم فى تنوع مواقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى بدوى، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، أن مصر من أغنى دول العالم فى تنوع المواقع التى يتم التصوير فيها والبنية التحتية وصناعة السينما.

وأضاف أحمد سامى بدوى خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه منى الشاذلى على قناة أون، للحديث عن الفيلم العالمى fountain of youth، الذى جرى تصويره لأول مرة فى الأهرامات، أن هناك تعاون كبير من الدولة ونقوم بدور الشباك الواحد، للموافقة على السيناريو واستخراج تصاريح التصوير، وبشكر جميع جهات الدولة لما وصلنا له الآن وللتعاون الكبير الذى تقدمه لنا.

شهدت منصة Apple TV+ عرض فيلم "Fountain of Youth"، من إخراج المخرج العالمى جاى ريتشى، وهو العمل الذى تم تصوير بعض مشاهده فى مصر، تحديدًا أمام أهرامات الجيزة.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكى، ناتالى بورتمان، عيسى جونزاليس، ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة Skydance ويقدم مزيجا مشوقا من المغامرة والتشويق فى إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكى وناتالى بورتمان، يقرران التعاون فى تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطورى للشباب ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان فى مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، فى رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد.. وربما تمنحهما الخلود.

ويلعب الجعران الفرعونى دور مهم فى أحداث المسلسل حيث يعتبر هو المفتاح لفتح العديد من الأسرار، وفتح من خلال تمثال الجعران أبطال الفيلم بوابة الدخول، لينبوع الحياة اسفل الهرم.