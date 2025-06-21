شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مينا أبو الدهب يعلن خطوبته (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مينا أبو الدهب عن خطوبته، حيث نشر صورا من الخطوبة على فيس بوك، وعلق قائلا: "ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهم.. أنا خطبت".



مينا أبو الدهب وخطيبته



خطوبة مينا أبو الدهب

وشارك مؤخرا مينا أبو الدهب في مسلسل ولاد الشمس، وسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.