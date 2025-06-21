شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المصرى عن القائمين على فيلم fountain of youth: مش مصدقين أنهم نفذوه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمين المصرى، المنتج الفنى، عن تصوير الفيلم العالمى fountain of youth، لأول مرة فى الأهرامات، قائلا:"لأول مرة يتم إنتاج فيلم فى هذا المكان، حيث كان يتم تصوير الأفلام فى أماكن شبه مصر، وعندما جائنى المشروع كنت قلق فى البداية بعدها وجدت فكر وعقلية غير التى تعودنا عليها السنوات الماضية".

أضاف أمين المصرى خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه منى الشاذلى على قناة أون، أنه يتم مخاطبة لجنة مصر للأفلام لكل ما له علاقة بإجراءات تصاريح التصوير.

ولفت إلى أن مخرج الفيلم والقائمين عليه، سألونا عن هل تم استخدام هذه الطائرة المروحية فى أى فيلم قبل ذلك حتى يستخدموها فى الدعاية للفيلم، موضحا أن الأسلحة التى تم استخدامها جاءت من الخارج ومصنعة للسينما وهى غير حقيقية، وتم الحصول على موافقة بالنسبة لها ليتم شحنها من الخارج".

تابع، بنحاول نستفيد من الأجانب فهم منظمين وبيحضروا للفيلم مبكرا، ويكفى أنهم شكرونا ومش مصدقين أنهم نفذوا الفيلم فى مصر، لأهمية هذه المناطق الأثرية فى العالم لأن تنفيذ مثل هذه الأفلام فى المناطق الأثرية يكون صعب.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذى يذاع عبر قناة ON، مساء اليوم، الجمعة، كواليس تصوير الفيلم العالمى fountain of youth، الذى جرى تصويره لأول مرة فى الأهرامات.

شهدت منصة Apple TV+ عرض فيلم "Fountain of Youth"، من إخراج المخرج العالمى جاى ريتشى، وهو العمل الذى تم تصوير بعض مشاهده فى مصر، تحديدًا أمام أهرامات الجيزة.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكى، ناتالى بورتمان، عيسى جونزاليس، ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة Skydance ويقدم مزيجا مشوقا من المغامرة والتشويق فى إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكى وناتالى بورتمان، يقرران التعاون فى تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطورى للشباب ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان فى مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، فى رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد.. وربما تمنحهما الخلود.

ويلعب الجعران الفرعونى دور مهم فى أحداث المسلسل حيث يعتبر هو المفتاح لفتح العديد من الأسرار، وفتح من خلال تمثال الجعران أبطال الفيلم بوابة الدخول، لينبوع الحياة اسفل الهرم.