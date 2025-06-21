شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مصر لأفلام مدينة الإنتاج: "واجهنا تحديات بفيلم fountain of youth وكنا أدها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى أحمد سامى بدوى، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، كواليس التعاون مع مخرج الفيلم العالمى fountain of youth، الذى جرى تصويره لأول مرة فى الأهرامات، قائلا:" واجهنا تحديات كثيرة لوجود متطلبات كبيرة من المخرج كتوفير طيران هليوكوبتر والتصوير عند الأهرامات والحمد لله كنا على قدر التحدى".

أضاف أحمد سامى بدوى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه منى الشاذلى على قناة أون، أنه خلال تقديم أى مشروع يتم دراسة السيناريو فى أقل من 4 أيام، ويتم موافقة الجهات المعنية لأخذ التصريحات.

ولفت أحمد سامى بدوى، إلى أنه تم الإستعانة بمروحيات فى الفيلم، وكل ما هو داخل الهرم تم تصويره داخله، كما أن وزارة الآثار كانت تحدد المكان الذى يجب أن تهبط فيه الطائرة، وتحديد مكان معين لإنقلاب سيارة الشرطة، موضحا أن الهدف الأساسى من تصوير الفيلم هو تسويق المواقع المصرية فى السوق السينمائى الأجنبى.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذى يذاع عبر قناة ON، مساء اليوم، الجمعة، كواليس تصوير الفيلم العالمى fountain of youth، الذى جرى تصويره لأول مرة فى الأهرامات.

شهدت منصة Apple TV+ عرض فيلم "Fountain of Youth"، من إخراج المخرج العالمى جاى ريتشى، وهو العمل الذى تم تصوير بعض مشاهده فى مصر، تحديدًا أمام أهرامات الجيزة.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكى، ناتالى بورتمان، عيسى جونزاليس، ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة Skydance ويقدم مزيجا مشوقا من المغامرة والتشويق فى إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكى وناتالى بورتمان، يقرران التعاون فى تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطورى للشباب ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان فى مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، فى رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد.. وربما تمنحهما الخلود.

ويلعب الجعران الفرعونى دور مهم فى أحداث المسلسل حيث يعتبر هو المفتاح لفتح العديد من الأسرار، وفتح من خلال تمثال الجعران أبطال الفيلم بوابة الدخول، لينبوع الحياة اسفل الهرم.