شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام كويتية: القبض على الممثلة شجون الهاجري بحيازة الكوكايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام كويتية بتمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط فنانة مشهورة تدعى شجون الهاجري بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وعثر بحوزة الفنانة على مادتي «الكوكايين» و«الماريجوانا» المُخدرتين، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وشاركت الفنانة شجون الهاجري في مسرحية بعنوان صنع في الكويت، التي عرضت مؤخرًا بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي، وهى من إخراج شملان النصار، وكتابة جاسم الجلاهمة، وإشراف عام لحسن السلمان وعبد الله عبد الرضا.