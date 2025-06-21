شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عبد الحليم حافظ تقاضى مهرجان موازين بسبب حفل هولوجرام للمطرب الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بياناً بشأن إعلان مهرجان موازين المغربي عن إقامة حفل هولوجرام لأيقونة الغناء العربي عبد الحليم حافظ، رغم كل إنذارات الأسرة التى أرسلتها في الآونة الأخيرة وإعلان العائلة عن عدم منحهم التصريح اللازم لإقامة الحفلة، وبالتالى استناداً إلى ذلك بما ينص عليه قانون الملكية الفكرية بأن اسم وصورة أي فنان لا يتم عرضها إلا بموافقة الشخص نفسه إذا كان حي أو ورثته لو رحل وبما إن حفلات الهولوجرام في الأساس مبنية على الصورة والاسم، كما أن العائلة بحسب البيان رفضت التعامل مع شركة NDB المنظمة للحفل لأنها تسىء لكل الفنانين حسب وصفهم فى البيان من حيث الشكل والصورة وحتى جودة الصوت، فرفضنا تجديد التعاقد معهم بعد انتهاء العقد المبرم بيننا وبينهم فى 2021.

واستكملوا بشأن العقد أنه كان لمدة سنة واحدة فقط أو 4 حفلات أيهما أقرب، وبما أنهم أقاموا الـ4 حفلات فى 2021 فإن العقد بيننا قد انتهى وتم التعاقد مع شركة أخرى حصريا منذ بداية العام الجاري 2025.

كما أكدوا فى البيان أن الشركة التى تعاقدوا معها حققت استثمارات كبيرة لكي تُظهر حليم في أحسن شكل ومظهر، وعرضت على القائمين على مهرجان موازين إقامة الحفل هذا العام ولكن بشروط تقنية معينة تسمح لهم بإخراج الحفل بأحسن جودة ممكنة، ولكنهم رفضوا الأمر لأن من يدير المهرجان لا يهتم إلا بالمكاسب المادية فقط ولا يهتم بكيف سيتم إخراج الحفل للنور.

استكمل البيان أن أسرة حليم قررت بناء على ما سبق مقاضاة الشركة المنفذة للحفل للتعدى الواضح والمقصود على حقوق الورثة وإقامة الحفل بدون الرجوع إليهم بعد كل هذه الإنذارات والتحذيرات فى الأسبوعين الماضيين، بجانب رفع قضية أخرى علي مهرجان موازين والذى تم تحذيره أيضاً أكثر من مرة من خلال العائلة والشركة المتعاقد معها حصرياً من إقامة الحفل، لأن فيه إساءة بالغة في حق الفنان عبد الحليم حافظ، لأن هذه الشركة المتعاقد معها لا تلتزم بشروط الجودة والمعايير التقنية، وأيضاً لأنهم لم يتحروا الدقة عند التعاقد مع هذه الشركة، ووجب عليهم التأكد بأن العائلة توافق على إقامة مثل هذا الحفل، ورغم كل التحذيرات المرسلة لهم تحدوا العائلة والشركة المتعاقد معها، وأعلنوا عن إقامة الحفل يوم الإثنين القادم الموافق 23/6/2025 على صفحاتهم الرسمية، وبدأوا في طرح التذاكر للبيع.



عقد الشركة مع أسرة حليم

كما نشروا فى البيان صورة مرفقة لأحد حفلات الهولوجرام التي قامت شركة NDB بتنظيمها وأظهرت حليم بمظهر مضحك وكارتوني لا يليق به، حسب وصفهم فى البيان، وهي نفس الصورة التي سيظهر بها حليم في مهرجان موازين.



صورة الهولوجرام

ثم اختتموا البيان بكلمات قالوا فيها: "نحن عائلة حليم نحذر كل محبي وعشاق حليم من هذا الحفل، وليس لنا صلة بما سيعرض على المسرح ولا نوافق عليه".