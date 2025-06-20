شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وسهر الصايغ وإيمان العاصى وأشرف زكى فى عزاء والدة سارة وفيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على مشاركة المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها بمسجد عمر مكرم، منهم الفنانون هنا الزاهد، وسهر الصايغ وأشرف زكي، والكاتب أيمن بهجت قمر والفنانة إيمان العاصي، والمخرج أحمد صقر والمخرج هشام عطوة.



الفنان اشرف زكى



إيمان العاصى تحضر عزاء والدة سارة وفيق



ايمان العاصى فى عزاء والدة سارة وفيق



تامر حسنى فى عزاء والدة سارة وفيق

كما حضر المنتج حسام حسني شقيق الفنان تامر حسني، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان أحمد عبد العزيز والمونتير عمرو عاكف.

وكانت المخرجة سارة وفيق بدأت فى تلقى عزاء والدتها الراحلة، منذ قليل بمسجد عمر مكرم وسط حضور زوجها الفنان أحمد ثابت، بعد أن وافتها المنية أمس، وشُيّعت الجنازة من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر العائلة بالقطامية.

وكانت سارة وفيق أعلنت خبر وفاة والدتها عبر منشور مختصر على فيس بوك كُتب فيه: "أمي ماتت ليتفاعل معها المتابعون والمحبون بتعليقات المواساة".



حسام شقيق تامر حسنى



حسان العربى فى عزاء والدة سارة وفيق



سهر الصايغ



شقيق تامر حسنى من عزاء والدة سارة وفيق



عزاء والدة المخرجة ستارة وفيق



عزاء والدة سارة وفيق بمسجد عمر مكرم



من عزاء والدة سارة وفيق