شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عبد الرحمن عن رسومات جسدها: استخدمت الحنة لمصريتها وأصالتها والان مع تفاصيل الخبر

أثارت الفنانة سارة عبد الرحمن الجدل في الساعات الماضية، بعدما نشرت مجموعة من الصور على حسابها بموقع انستجرام وظهرت فيها الحنة لتزيين أجزاء كبيرة جسدها على هيئة تاتوهات وعلقت سارة على الصور: "علماء كتير بحثوا ولقوا أن المظهر من أكثر الحاجات اللي بتفرق في نفسية البني آدم، وبتخليه متمكن أنه يعمل كل حاجة.

وأضافت سارة عبد الرحمن في منشورها شكرًا للمكان اللى اتتفقت معاه بقالنا 3 سنين وأخيرًا اشتغلنا سوا وحسستوني إني جميلة وواثقة في نفسي وعاجبني شكلي وأقدر أحقق كل أحلامي، دي حاجة قيمة و غالية و مهمة. بحبكم و باعشقك يا روان يا فنانة. ابقى افتكريني بس عايزة ترسميلي حنة كل يوم".

وقالت سارة لـ الخليج 365 تعليقاً على الصور، أنها كانت تتمنى دائماً عمل تاتوتاهات ولكن تتراجع لأنها لا تريد عمل شيء حرام على حسب وصفها، مشيرة إلى أنها استخدمت الحنة التي تعد مصرية خالصة وجميلة، إضافة إلى أنها الاحتفاء كل ما له علاقة بالتراث والاصالة المصرية وأنها ستكرر رسم الحنة بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.



تغريدة سارة عبدالرحمن



سارة عبد الرحمن



سارة عبدالرحمن

وشاركت سارة عبد الرحمن في رمضان الماضى 2025 خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد على ميزو، وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن