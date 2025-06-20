شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة وفيق تتلقى العزاء في والدتها بحضور زوجها أحمد ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المخرجة سارة وفيق في تلقي عزاء والدتها الراحلة، منذ قليل بمسجد عمر مكرم وسط حضور زوجها الفنان أحمد ثابت، بعد أن وافتها المنية أمس، وشُيّعت الجنازة من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر العائلة بالقطامية. وكانت قد أعلنت سارة وفيق خبر وفاة والدتها عبر منشور مختصر على فيسبوك كُتب فيه: أمي ماتت ليتفاعل معه المتابعون والمحبون بتعليقات المواساة.

ويأتي هذا العزاء في وقت تعيش فيه سارة وفيق نجاحًا لفيلمها ريستارت ، بطولة تامر حسني، والذي انطلق في 29 مايو ضمن منافسات أفلام الصيف ، وحقق إيرادات تجاوزت 70 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط، متخطيًا رقم فيلم "البدلة "68 مليون جنيه) كأعلى إيرادات في أفلام تامر.

ويدور الفيلم حول "محمد" (تامر حسني)، فني صيانة هواتف تُقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخوله عالم الشهرة الرقمية تحت تأثير "الجوكر" (باسم سمرة)، ليتحوّل إلى شخصية مختلفة، قبل أن يضطر لإعادة تشغيل حياته.

يطرح العمل نقدًا اجتماعيًا لـ هوس التريند متسائلًا: "من نحن عندما ينطفئ الضوء الإلكتروني، بمشاركة نجوم مثل هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف وآخرين بين الحزن الشخصي والنجاح المهني، تواصل سارة وفيق مسيرتها الإبداعية، تاركةً بصمة في السينما المصرية بينما تحمل قلبًا ثقيلًا بفقدان الأم.