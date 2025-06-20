شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عبد الله يتصدر قائمة المكرمين فى فرنسا و"ساسِم" تمنحه أعلى وسام فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تكريم جديد يُضاف إلى مسيرته الإبداعية الحافلة، تصدّر اسم الشاعر المصرى نادر عبد الله قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين وناشرى الموسيقى الفرنسية "سَاسِم – SACEM"، وذلك خلال احتفالية كبرى أُقيمت فى العاصمة باريس مؤخرا، بحضور نخبة من روّاد صناعة الموسيقى حول العالم.

وبهذه المناسبة أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين كتابًا توثيقيًا يتضمن أسماء المُكرّمين فى مختلف الفئات، حيث جاء نادر عبد الله فى مقدّمة الشخصيات المُحتفى بها، وقد مُنِح "العضوية الدائمة"، وهى أرفع وسام تمنحه "ساسِم"، إلى جانب "العضوية الكاملة" بصفته شاعرًا وملحنًا، تكريمًا لإسهاماته الثرية فى تطوير الأغنية العربية.



الشاعر نادر عبدالله



نادر عبدالله



اسم الشاعر نادر عبدالله فى كتاب جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية

ويُعد نادر عبد الله من أكثر الشعراء تأثيرًا وإنتاجًا في الساحة الغنائية العربية، إذ كتب أكثر من 500 أغنية، تعاون فيها مع قرابة 170 فنانًا من مصر ومختلف أنحاء العالم العربى.

أما على صعيد التلحين، فقد وضع ألحانًا ناجحة شارك بها أبرز نجوم الطرب، من بينها أغنية "رُحتله" لإليسا، وأغنية "ملهمته الوحيدة" لأصالة و"أولى ابتدائى" لتامر عاشور، و"بطلت أخاف" لشيماء سعيد، و"إحنا وبختنا" للطيفة و"احتمال وارد" لسميرة سعيد.

ووفقًا للوائح الترقية داخل جمعية "سَاسِم"، فإن العضوية الدائمة تتيح لحاملها بعد مرور عام، حق الترشّح لعضوية مجلس الإدارة، ما يفتح أمام نادر عبد الله آفاقًا جديدة على المستويين الفني والمؤسسي داخل واحدة من أعرق المؤسسات الموسيقية العالمية.