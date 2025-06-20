شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة روبى تفتتح حفلات مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح الليلة النجمة روبى أولى حفلات مهرجان موازين، فى دورته الـ20، على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط فى أول مشاركة لها فى المهرجان.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أن من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى في أول مشاركة لها في مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 يونيو ستكون مع النجم محمد حماقى في ثالث مشاركة له في المهرجان، حيث كانت الأولى في 2013 وكان معه في نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت في 2018، وليلة 22 يونيو ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبناني راغب علامة يحيي ليلة 24 يونيو، و25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.