بعيدًا عن السينما.. مسلسلات تلفزيونية شاركت ببطولتها نيكول كيدمان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 10:18 مساءً - تعد النجمةواحدة من كبار نجماتحيث شاركت بعدد كبير من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حول العالم ونالت عنها العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية العالمية.وعلى جانب آخر، شاركت النجمة العالمية نيكول كيدمان ببطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وإحتفالًا بيوم ميلاد نيكول كيدمان والذي يوافق اليوم 20 يونيو نستعرض لكم أبرز مسلسلاتها التلفزيونية التي شاركت ببطولتها خلال السنوات الأخيرة.يعد المسلسل الأمريكي Big Little Lies واحدًا من أبرز المسلسلات التلفزيونية، حيث تم تقديمه على مدار ثلاث سنوات بدءًا من عام 2017 وحتى عام 2019 خلال موسمين، ودارت أحداثه في إطار من الدراما النفسية.وكان مسلسل Big Little Lies قد نال إشادة كبيرة من النُقاد على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل، وقد شاركت في بطولته النجمة نيكول كيدمان أمام كل من ريس ويذرسبون، شايلين ويدلي، لورا ديرن وعدد كبير من الفنانين.وقد ترشح المسلسل للعديد من الجوائز وفاز بالعديد منها، ومن أبرز الجوائز التي حصدها المسلسل، فوز نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة بجوائز نقابة ممثلي الشاشة.كما شاركت الفنانة نيكول كيدمان ببطولة مسلسل " The Undoing" والذي تم عرضه عام 2020 وجسدت خلال أحداثه شخصية "جريس فريزر" أمام الفنان هيو جرانت، وجاء من تأليف وإنتاج ديفيد إي كيلي ومن إخراج سوزان بير، وتم عرض المسلسل خلال 6 حلقات.يُمكنكم قراءة:وجسدت الفنانة نيكول كيدمان خلال أحداث المسلسل شخصية معالجة نفسية تعيش في مدينة نيويورك مع زوجها وإبنها وسط حالة من الدراما النفسية والتشويق.وفي عام 2021 شاركت الفنانة نيكول كيدمان ببطولة مسلسل " Nine Perfect Strangers" والذي تدور أحداثه في إطار درامي من الإثارة والغموض وهو مستوحى من رواية تحمل نفس الإسم صدرت عام 2018 للكاتبة ليان موريارتي.وجسدت نيكول كيدمان خلال أحداث المسلسل شخصية "ماشا" وتدور أحداثه حينما يجتمع تسعة أشخاص لا يعرفون بعضهم لقضاء عطلة لمدة عشرة أيام في منتجع صحي بمدينة كابريلو بولاية كاليفورنيا. ويكتشف ضيوف المنتجع العديد من الأسرار عن بعضهم البعض وعن مضيف المنتجع لتبدأ إحدى الخلافات الناشئة بين الضيوف ومديرة المنتجع "ماشا" عندما تخبرهم أثناء تناول وجبة طعام على طاولة كبيرة أنهم جميعًا حصلوا على عقار مؤثر عقليًا بجرعات ضئيلة ولكنها ذات صلة في طعامهم دون موافقتهم أو حتى علمهم، الأمر الذي انزعج منه الضيوف وافترضوا أنه جريمة.وفي عام 2023 شاركت نيكول كيدمان في بطولة تجربة تلفزيونية جديدة تدور أحداثها في عالم الجاسوسية من خلال مسلسل " Special Ops: Lioness" والذي تدور أحداثه حول زعيم عمليات وكالة المخابرات المركزية السرية في الحرب على الإرهاب والذي يسعى لتجنيد عميلات يُساعدن في العديد من المهمات.وتم عرض المسلسل عام 2023 وتقديم الموسم الثاني منه عام 2024، وجسدت نيكول كيدمان خلال أحداثه شخصية "كايت كينان"، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور في موسمين عرضه.عام 2024 شاركت الفنانة نيكول كيدمان ببطولة الدراما الإجتماعية Expats والذي دارت أحداثه حول عالم الثراء وتكوين علاقات الصداقة والعديد من تفاصيل الحياة الإجتماعية للأثرياء.جسدت نيكول كيدمان خلال أحداث المسلسل الدور الرئيسي وجاء المسلسل مستوحى من رواية صدرت عام 2016 للكاتبة جاميس واي كي لي.

