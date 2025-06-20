كريستينا زوجة إيلي صعب جونيور تنشر صور تخرج ابنهما من الحضانة.. خطف الأنظار بجماله

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 10:18 مساءً - نشرت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور صورتين لابنهما إيلي الذي يحمل اسم جده المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام من حفل تخرجه من الحضانة، واحدة أطلّ فيها بمفرده وأخرى جمعتها به. وشاركت كريستينا صعب هاتين الصورتين مع زوجها عبر ستوري حسابه على إنستغرام.

عائلة إيلي صعب تحت الأضواء

حظي المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب طيلة مسيرته في عالم الأزياء ولغاية الآن بشهرة واسعة ومتابعة لأعماله ولحياته الخاصة أيضاً، وكذلك كان لأفراد عائلته نصيب وافر من هذه الأضواء حيث نالت زوجته كلودين وأولاده الثلاثة إيلي صعب جونيور وسيلو وميشال الاهتمام ومتابعة أخبارهم وتصدرها الترند. وهذا الأمر انتقل أيضاً ليشمل أحفاد إيلي صعب صوفيا وإيلي الذي يحمل اسم جده وأيضاً كريستينا صعب زوجة ابنه إيلي صعب جونيور .

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صور حفيد إيلي صعب بثوب التخرج من دار الحضانة

إيلي صعب- الصورة من ستوري حساب والدته كريستينا صعب على إنستتغرام

ظهر إيلي صعب حفيد المصمم العالمي إيلي صعب في الصورة التي نشرتها والدته كريستينا صعب في حفل تخرجه من دار الحضانة وهو يرتدي ثوب وقبعة التخرج. ويحمل شهادة التخرج بين يديه وهو يضحك ببراءة. ونشرت كريستينا صعب صورة أخرى جمعتها بابنها إيلي صعب من حفل تخرجه، وهي تحتضنه بين ذراعيها. وبدا إيلي صعب وهو الثالث في عائلة صعب الذي يحمل اسم إيلي بعد والده إيلي جونيور صعب وجده المصمم العالمي إيلي صعب، يحمل الكثير من ملامح الشبه بوالدته وكأنه نسخة مصغرة عنها وقد خطف الأنظار بجماله الآخاذ.

كريستينا مراد صعب ونجلها إيلي صعب- الصورة من حسابها على إنستغرام-

تشارك كريستينا صعب صور ولديها صوفيا وإيلي من مختلف الاحتفالات



كريستينا مراد صعب وإيلي صعب جونيور هما والدان لطفلين: صوفيا وإيلي. ودائماً ما تشارك كريستينا صور ولديها من مختلف الاحتفالات سواء بأيام ميلادهما أو من مناسبات أخرى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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إيلي صعب جونيور يسير على خطى والده



وكان الثنائي إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا صعب خطفا الأضواء في احتفالية عرض The 1001 Seasons of Elie Saab التي أقيمت العام الفائت في الرياض والتي عرفت باسم "ألف ليلة وليلة،" برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن موسم الرياض، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لعلامة إيلي صعب التجارية وتكريماً لمسيرته الحافلة بالإبداع والتألق، تحظى بالاهتمام والمتابعة.

فـ إيلي صعب جونيور هو الابن البكر للمصمم العالمي إيلي صعب وهو حائز على ماجستير بالإدارة والتسويق من جنيف وماجستير بالموضة والماركات من ميلانو. ويشغل منصب المدير التنفيذي لدار إيلي صعب وهو معروف بنجاحه في عمله الإداري ويسير على خطى والده. وكان إيلي صعب جونيور قد تزوج من كريستينا مراد في العام 2019 في حفل أسطوري استمر ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من النجوم. وقد رزقا بطفلتهما صوفيا وطفلهما إيلي.

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