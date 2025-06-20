كارمن سليمان من مهرجان موازين: لقب صوت مصر ليس حكرًا على أحد

كارمن سليمان تعلق على لقب "صوت مصر"

كارمن سليمان تُحيي حفل الافتتاح

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كارمن سليمان تطرح ألبومًا من إنتاج زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 10:18 مساءً - على هامش مشاركتها بمهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20؛ علقت الفنانةمن خلال مؤتمر صحفي على الجدل المثار حول لقب " صوت مصر"؛ مؤكدة أن أي مصري يحق له أن يكون صوت مصر.حيث قالتعلى الجدل الذي يُثار من فترة لأخرى حول لقب "صوت مصر" : "أنا أرى أن كلنا صوت مصر، فنحن جميعًا مصريات وبالتالي يمكن أن أكون ممثلة لمصر وصوت مصر؛ ولذلك أنا لا أشعر أنه حكر على أحد بعينه، فجميعنا مصريات".يذكر أنّ الفنانةقد اختيرت لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك يوم أمس الخميس 19 يونيو، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ شدت بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً .وقد وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر، حيث حمّست كارمن جمهورها لهذا الحفل المرتقب، بظهورها في مقطع فيديو، قالت فيه: "مبسوطة جدًا إن أنا هقابل جمهوري في المغرب لأول مرة في افتتاح مهرجان موازين، انتظروني يوم 19 يونيو، محضرة لكم مفاجآت حلوة جدًا".ويُشارك في الدورة الحالية من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم، نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرون.تعيش، حالةً من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى الحفلات والأغاني الجديدة، بعد فترة تراجع فيها النشاط إلى حدّ ما، بسبب حملها ووضعها لـ"توأم" قبل شهور قليلة، إذ تستعد لاستعادة نشاطها الكامل بشكلٍ تدريجي.وبعد مرور نحو ثمانية أشهر، على طرحها ميني ألبوم "حبايب قلبي"، تعود كارمن سليمان بألبوم جديد، من إنتاج زوجها مصطفى جاد، وقد تعاونت كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الشاعر أحمد المالكي، الذي أعرب عن سعادته البالغة بتعاونه معها في أكثر من أغنية بالألبوم الجديد، حيث نشر صوراً عبر حسابه على "فيسبوك"، تجمعه بها وزوجها من داخل الأستديو، وعلَّق عليها بقوله: "أغاني جميلة مع الصوت الرائع كارمن سليمان، والألبوم إنتاج صديقي الملحن مصطفى جاد، إن شاء الله تبقى تجربة مهمة وتعجب الناس".أطلعوا على كارمن سليمان تعلن إنجابها توأم.. اختارت لهما هذين الأسمينلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».