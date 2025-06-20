رسالة مبطنة من رنا الحريري تُعيد علاقتها بباسم ياخور إلى الواجهة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الكاتبة السورية رنا الحريري صورة عبر حسابها الرسمي ظهرت فيها مع كلبها، لكن ما لفت الأنظار كان التعليق المرفق، الذي جاء بنبرة مؤثرة واعتبره البعض رسالة غامضة أثارت التساؤلات.



وكتبت الحريري: "لما تمنح الكلب أو أي حيوان أليف حب ورعاية... بيحبك أضعاف وبيبقى جنبك. بس لما تمنح إنسان حب واهتمام، غالبًا بيشوف حاله هو مركز الكون، ويمكن يحسك مقصر ويحاول يلاقي بديل."

وأثار المنشور جدلا واسعا، إذ دفع البعض للربط بينها وبين حياتها الشخصية، متسائلين إن كانت "لطشة" مقصودة، خاصة بعد الشائعات التي رافقت طلاقها من باسم ياخور قبل أشهر. في حين فضّل آخرون اعتبار ما كتبته مجرد تأملات في الفرق بين وفاء الحيوانات وتقلب البشر.

المنشور أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول علاقتها بالممثل السوري باسم ياخور، وسط صمت الطرفين وغيابهما المتبادل عن الأضواء منذ فترة طويلة.