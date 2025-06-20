ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة نسرين طافش، أجواء إجازتها على البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نسرين متابعيها عبر صفحتها، مجموعة صور لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة امام البحر، إذ ارتدت نسرين هوت شورت جينز، وتوب ضيقة باللون الازرق، وأكملت إطلالة بقبعة كبيرة باللون البيج.

ولفتت نسرين الأنظار بحقيبتها التي كانت تمسكها بيدها، وهي حقيبة "Hermes" باللون الأزرق، يصل سعرها إلى مليون و352 ألف جنيه، أي ما يعادل 26 ألف و700 دولار.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور نسرين، وأعربوا عن اعجابهم بإطلالتها الصيفية، كما تمنوا لها أوقاتا سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تلفت الأنظار بإطلالة صيفية جريئة وحقيبة فاخرة بآلاف الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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