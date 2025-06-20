بسمة بوسيل تطرح ألبومها الجديد "حلم"

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "حلم"، عبر يوتيوب.

ويضم ألبوم بسمة الجديدة 6 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع جموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

وجاءت أغنية "حلم" من كلمات وألحان وتوزيع ندى أزهري، بينما حملت أغنية "أبو الحب" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي.

أما اغنية "هو اللي نسيني" فجاءت من كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، توزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفى رؤوف.

وأغنية "ليه كده؟" من كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع جلال حمداوي.

أغنية "يا خسارة" هي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري. أما أغنية "وصلتني شي أخبار" من كلمات يونس أدامه، ألحان محمد رفاعي، توزيع أمين هواري.

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