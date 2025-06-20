القبض على ممثلة شهيرة ووزارة الداخلية تنشر صورتها مع المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية صورة الممثلة والإعلامية الكويتية شجون الهاجري دون تسميتها، بعد إلقاء القبض عليها بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، حيث تم القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
شجون كانت قد عانت في حياتها من ظروف صعبة وكشفت مؤخراً أنها لقيطة.
وكانت آخر إطلالة للهاجري خلال حضور حفل عشاء مهرجان الدانه في البحرين ونشرت صورتين من الحدث على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي مسيرة شجون العديد من الأعمال، بينها مسرحية صنع في الكويت، مسلسل وحوش، مسلسل ملفات منسية، مسلسل دموع فرح، مسلسل كن حراً، مسرحية أتمنى.
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