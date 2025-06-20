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ميرنا وليد - بيروت - هنأ رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون، ملكة جمال لبنان ندى كوسا على ما حققته في مسابقة ملكة جمال العالم، التي أقيمت مؤخرا في الهند.
واستقبل الرئيس ملكة جمال لبنان في القصر الجمهوري، بحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وأشاد بأدائها المميز وصورتها المُشرّفة التي عكست وجه لبنان الإيجابي على الساحة الدولية.
كما أثنى على حضورها اللافت وتمثيلها الراقي، مؤكدًا أهمية دورها في إبراز الجمال الثقافي والحضاري للبنان، ومتمنيًا لها المزيد من النجاح في مسؤولياتها المقبلة.
وظهرت ندى في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، وهي تقف إلى جانب الرئيس في القصر الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى كوسا في القصر الجمهوري... والرئيس جوزاف عون يشيد بتمثيلها الراقي للبنان عالميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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