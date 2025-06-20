أول تصريح من أحمد سعد بعد نجاته وأسرته من حادث سير مروّع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن أضرار جسيمة في سيارته الجديدة، التي اشتراها قبل ساعات فقط من وقوع الحادث، مؤكدًا أن العناية الإلهية أنقذته مع زوجته وأولاده من إصابات خطيرة.

وشارك سعد عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة لسيارته المهشّمة بالكامل من الأمام، وعلّق قائلاً:

“لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، ولكن حصلي حادث – بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”.

ورغم الحادث، استمر سعد في نشاطه الفني، حيث أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في نادي الشمس بالقاهرة، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلاً حماسيًا منذ لحظة صعوده إلى المسرح.

وتميّز الحفل بعدد من اللفتات الإنسانية المؤثرة، إذ سمح سعد لشاب من ذوي القدرات الخاصة بمشاركته الغناء على المسرح وسط تصفيق الحاضرين. كما فاجأته فتاة بصورة قامت برسمها خصيصًا له، ليقوم بعرضها للجمهور وسط أجواء مليئة بالمحبة والتقدير.

ويُعد هذا الحفل هو الثاني لأحمد سعد بعد عودته من أداء مناسك الحج، والتي رافقتها شائعة حول اعتزاله الفن، سرعان ما نفاها بحفل جماهيري كبير في “بورتو مارينا” ضمن فعاليات مهرجان “بورتو بيت” قبل أيام.

وسادت أجواء من البهجة والفرح طيلة فترة وقوف سعد على المسرح، وسط تفاعل لافت من جمهوره الذي حرص على دعمه بعد الحادث وتأكيد محبته الكبيرة له.