براد بيت يتجنّب قُبلة حبيبته في عرض “فورمولا 1”.. والجمهور غاضب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار براد بيت وحبيبته مصمّمة المجوهرات إينيس دي رامون موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفادى نجم هوليوود محاولة تقبيلها خلال العرض الأول لفيلمه الجديد “فورمولا 1” في مدينة نيويورك.

ورصد مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لحظة اقتراب دي رامون من بيت لتقبيله بسرعة أثناء سيرهما معًا على السجادة الحمراء، لكن الأخير تراجع عن اللحظة واستدار للحديث إلى امرأة أخرى، في تصرف وُصف بالمتجاهل والمحرج.

اللقطة أثارت استياء المتابعين، إذ اعتبر كثيرون أن ما حدث كان محرجًا بحق دي رامون، وكتب أحد مستخدمي منصة X: “براد بيت يتجنّب قُبلة إينيس (مرة أخرى).. ظنّت أنه سيُقبّلها، هههه”.

وفي مقطع آخر نُشر لاحقًا، أشار المستخدمون إلى أن بيت تعمّد أيضًا استبعاد صديقته من صورة جماعية التقطت لفريق العمل خلال حفل استقبال الفيلم.

ورغم تلك اللحظات المثيرة للجدل، وثّقت عدسات المصوّرين لحظات حميمية أخرى بين الثنائي، حيث شوهد بيت وهو يمسك بيد دي رامون أثناء صعودهما السجادة الحمراء في تايمز سكوير، كما وضع ذراعه حول خصرها في أكثر من لقطة.

واعتمد براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، إطلالة أنيقة ببدلة زرقاء داكنة وقميص بلون باستيل، بينما تألّقت دي رامون، 32 عامًا، ببلوزة شفّافة مفتوحة من الأمام وتنورة طويلة من الريش، نسّقتهما مع حذاء كعب عالٍ، حقيبة يد بيضاء، أقراط من “أنيتو كو” وحزام أسود، إلى جانب تسريحة شعر مرفوع بأسلوب مريح.