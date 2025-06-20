“الشاطر”… كل ما تريد معرفته عن الفيلم قبل عرضه

يترقّب الجمهور بفارغ الصّبر عرض فيلم “الشّاطر” الّذي يجمع في بطولته الممثّل اللبنانيّ عادل كرم إلى جانب الممثّلَين المصريَّين أمير كرارة وهنا الزّاهد، في لقاء منتظر يجمع بين الكوميديا والأكشن.

الفيلم من المنتظر إطلاقه في دور السّينما المصريّة والعربيّة، في العاشر من يوليو المقبل وذلك بعد انتهاء فريق العمل من عمليّة المونتاج النهائيّة.

“الشّاطر” من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أيضًا مصطفى غريب، محمّد القسّ وعدد من ضيوف الشّرف.

تأتي مشاركة عادل كرم، في هذا العمل بعد نجاحه الكبير في مسرحيّة “خيال صحرا”، مع الممثّل جورج خبّاز، كما يشارك عادل، في بطولة الفيلم السّينمائيّ الجديد “بروفة فرح” الّذي يجمعه بالممثّلة نيللي كريم، إلى جانب باقة من الممثّلين أبرزهم: شريف سلامة، فيما تتولّى مهمّة الإخراج أميرة دياب وهو من إنتاج هاني عبد الله.