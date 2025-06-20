صبا مبارك تكشف سبب اعتذارها عن وتر حساس 2 ورسالتها إلى غادة عادل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - كشفت الفنانة صبا مبارك عن سبب اعتذارها عن عدم تقديم بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" الذي يتم التحضير له في الوقت الحالي تمهيداً لبدء تصويره منتصف شهر يوليو المقبل لعرضه قبل نهاية العام الجاري 2025، كما وجهت صبا رسالة إلى الفنانة غادة عادل التي تعاقدت على بطولة العمل لتقديم الدور بدلاً منها.

صبا مبارك: ارتباطاتي منعتنى من استكمال مشروع وتر حساس

وحرصت صبا مبارك على تقديم التهنئة لصناع الجزء الثاني من "وتر وحساس" خلال منشور عبر استوري حسابها بموقع إنستغرام كتب فيه:"حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعاً بحب وتر حساس، ونفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير، وللأسف إني مرتبطة بأكثر من عمل قادم من السنة اللي فاتت".

تعليق صبا مبارك على اعتذارها عن وتر حساس 2



وتابعت صبا مبارك:"تنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيلاً، ودا السبب اللى مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد". ووجهت رسالة إلى غادة عادل بطلة العمل وقالت: "بس متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي، وبحبكوا جداً كلكو".

قصة مسلسل وتر حساس

مسلسل "وتر حساس"، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات؛ تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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يُذكر أن صبا مبارك تنتظر عرض أحدث أعمالها الدرامية؛ مسلسل "220 يوم"، المكوّن من 15 حلقة على منصة "شاهد"، نهاية شهر يونيو الحالي، حيث تتقاسم بطولته مع كريم فهمي، ويشارك في العمل كلٌّ من: علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبوباشا، لينا صوفيا، ميرا دياب، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل 220 يوم دراما نفسية عاطفية

مسلسل "220 يوم" دراما نفسية عاطفية مشوقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذين تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.

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