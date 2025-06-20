أربعة نجوم عرب يسجلون ظهورهم الأول في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - تشهد السينما المصرية هذا العام، خوض عدد من الفنانين العرب تجاربهم الأولى وكتابة شهادة ميلادهم أمام الجمهور المصري، وذلك بعدما حققوا نجاحات لافتة في الدراما السورية واللبنانية خلال السنوات الماضية، لتأتي لهم الفرصة من أجل المشاركة في الأفلام المصرية التي دائماً ما تعد هدفاً لمعظم الفنانين العرب وخاصة السوريين واللبنانيين.
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وتجسد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.
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فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز، محمود ياسين جونيور، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.
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الفنان السوري معتصم النهار يطل على الجمهور المصري لأول مرة من خلال السينما، وذلك عبر فيلم جديد يحمل اسم "حين يكتب الحب" يجمعه بالفنانين أحمد الفيشاوي وسوسن بدر، وجميلة عوض، ومن تأليف سجى الخليفات، ومقرر بدء تصويره قريباً، وإخراج محمد هاني، ومن إنتاج نايف عبدالله، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.
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بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة في السينما مع رامز جلالالبداية بالفنانة المغربية بسمة بوسيل التي تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل بوجه عام ليس في السينما فقط، وذلك خلال فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال حيث تجسد دور البطولة النسائية أمامه، حيث وافقت بسمة على تجربة التمثيل التي تأجلت طوال السنوات الماضية، لتكمل بها دخولها عالم الفن بقوة بعدما احترفت الغناء منذ طلاقها من زوجها تامر حسني وتقديمها أكثر من أغنية ناجحة.
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وتجسد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.
مرام علي تسجل حضورها الأول في السينما المصريةالفنانة السورية مرام علي، تسجل حضورها الأول في السينما المصرية، ببطولة فيلم "الحارس" مع الفنان هاني سلامة، والذي تم تصوير مشاهده الأولى في لبنان قبل عيد الأضحى، ومن المقرر استئناف تصويره الشهر المقبل، حيث جاءت مشاركة مرام علي في الفيلم بعد اعتذار الفنانة ياسمين رئيس، التي كانت المرشحة الأولى لدور البطولة النسائية.
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فيلم "الحارس" من بطولة هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز، محمود ياسين جونيور، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.
باسم مغنية في أول تجربة سينمائية مصرية حقيقيةويشهد فيلم "الحارس" ظهور الفنان اللبناني باسم مغنية مجدداً في السينما المصرية، ورغم أن الفيلم هو التجربة الثانية لمغنية في الأفلام المصرية إلا أنه يعتبر أول عمل سينمائي مصري يقدمه، لاسيما وأن ظهوره الأول كان قبل 20 عاماً في فيلم "الباحثات عن الحرية" بطولة أحمد عز وداليا البحيري وعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب، ولم يكن فيلماً مصرياً خالصاً، كما أن دور باسم مغنية كان صغيراً .
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الفنان السوري معتصم النهار يطل على الجمهور المصري لأول مرة من خلال السينما، وذلك عبر فيلم جديد يحمل اسم "حين يكتب الحب" يجمعه بالفنانين أحمد الفيشاوي وسوسن بدر، وجميلة عوض، ومن تأليف سجى الخليفات، ومقرر بدء تصويره قريباً، وإخراج محمد هاني، ومن إنتاج نايف عبدالله، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.
معتصم النهار في السينما والدراما المصرية لأول مرةفي السياق نفسه، يتواجد معتصم النهار في الدراما المصرية أيضاً لأول مرة من خلال بطولة مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويقدم النهار بطولة العمل بمشاركة ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء، والشحات مبروك.
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