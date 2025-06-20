سماوي: مهرجان جرش سيقام في موعده بمشاركة 37 دولة عربية وأوروبية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي أن الدورة التاسعة والثلاثين ستقام في موعدها لهذا العام، ويفتتح المهرجان يوم 23 من شهر يوليو القادم ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس 2025، لافتا إلى وجود قدرة على التكيف مع أي متغيرات وأن حفل الافتتاح سيكون باللغة العربية الفصحى.

وأضاف سماوي خلال الجلسة الحوارية في صالون أمانة عمان الثقافي الذي ينسقه ويديره محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة أن شعلة الأردن الثقافية التي يمثلها مهرجان جرش لن تنطفئ وقدر الأردن أن يكون في هذا الوسط الملتهب، لكن بفضل حكمة القيادة الهاشمية وحب الأردنيين لوطنهم وتعامل الأردن بحكمة كبيرة على امتداد 39 عام مع كل الأحداث جعلت منه قادرا على الاستمرار في كل أنشطته الثقافية، مؤكدا امنياته للإقليم بالهدوء والأمن والاستقرار، خاصة للأشقاء في فلسطين وغزة وبذات الوقت السعي إلى المحافظة على استقرار الأردن وأمنه والاحتفال به وبجميع مناسباته.

أكثر من 37 دولة عربية وأوروبية تشارك في مهرجان جرش

وبين أن ما يميز مهرجان جرش هذا العام مشاركة أكثر من 37 دولة عربية وأوروبية في فعالياته المختلفة بفرق مختلفة جاءت هذه المشاركات نتيجة تراكمات ثقافية وفنية للمهرجان عبر تاريخه الطويل منذ انطلاقه عام 1981، مشيرا إلى أهمية المهرجان والحراك الثقافي الوطني في الترويج السياحي للأردن وعلى سبيل المثال وصل عدد مرتادي مهرجان جرش في عام 2023 نحو 700 ألف شخص.

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وأشار إلى أن مسارح جرش جميعها ستكون حافلة بالفعاليات ومركز الحسين الثقافي في أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي ومؤسسة شومان وكافة المؤسسات الشريكة على امتداد الأردن، لافتا إلى أن تفاصيل برنامج المهرجان جاهزة بشكل كامل ويتضمن فعاليات جديدة ومشاركات أكثر من 140 شاعر عربي وأردني ومشاركة فنانين عرب كبار ومثقفين أردنيين وعرب، كما يتضمن برنامج المهرجان المؤتمر الفلسفي الثاني وسمبوزيوم للخط العربي بمشاركة اقليمية وعربية عالية المستوى وتعاون مع اتحاد الكتاب ورابطة الكتاب، إضافة إلى التعاون مع بلدية جرش.

ولفت سماوي إلى أن يميز المهرجان أيضا لهذا العام البعد الشبابي وقد خصص لهذه الغاية مسرح "ارتيمس" والمسرح الشمالي للفعاليات الشبابية التي تشارك فيه 10 جامعات أردنية لتقديم الفلكلور الأردني بنماذج الطلبة.

فعاليات خاصة للشباب والفرق المستقلة

ونوه إلى أن المسرح الشمالي يستضيف العديد من الفرق المستقلة والمطربين الأردنيين الشباب الذين لهم عدد كبير من المتابعين على السوشال ميديا، إضافة إلى مشاركة فرقة "هارموني" المصرية وهي فرقة قدمت أغنية بمناسبة عيد استقلال الأردن، كما يشارك في المهرجان مشروع بشائر وعبق اللون الذي يهتم بفئة فاقدي البصر وأجنحة لزها والنزلاء وغيرها.

وحول الأمور التنظيمية أكد سماوي أنه هناك فكرة لإلغاء "البادجات" مع حضور إعلامي محلي وعربي واسع، مشيرا إلى أن دور الإعلام مهم في نقل صورة الأردن من خلال مهرجان جرش.

وحول الظروف المحيطة بالإقليم قال سماوي: لا أحد يزايد على الأردن بحب غزة وأهلها ومواقف جلالة الملك لصالح فلسطين وغزة وأهلها، ومهرجان العام الماضي كان ريعه لصالح أهل غزة، لأنه كان مهرجان تضامني مع غزة".

وردا على استفسارات الحضور حول عقد المؤتمرات الصحفية مع الفنانين العرب أكد أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية للفنانين العرب لأنها تخدم ترويج الأردن اقليميا ودوليا.

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