مينا مسعود يعلن موعد حفل زفافه بالممثلة الهندية إميلي شاه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - كشف النجم العالمي مينا مسعود Mena Massoud، تفاصيل حفل زفافه المرتقب على النجمة الهندية إميلي شاه Emily Shah، مؤكدا أن الحفل سيقام في إيطاليا آخر شهر يوليو الجاري وتم تصميمه ليناسب الطقوس الهندية والمصرية، وتحدث مسعود عن كواليس تطور قصة الحب بينهما.

وقال مينا مسعود، ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، إن قصة حبه مع إميلي شاه بدأت في مدينة لوس أنجلوس في أثناء إقامته هناك.

وأضاف: قابلنا بعض لما كنت عايش في لوس أنجلوس، وتعرفنا على بعض لفترة قبل ما ندخل في علاقة رسمية. قعدنا سنة كاملة نتعرف على بعض، كنت بسافر لشغلي وهي كمان بتسافر كتير، لأنها ممثلة وبتشتغل في الإنتاج، ووالدها منتج كبير في الهند.

وأوضح مينا أن ما جذب انتباهه لإميلي هو شخصيتها الدافئة وبعض الطباع التي جعلته يشعر أنها قريبة من المصريين.

وتابع: والدها هندي ووالدتها أمريكية، وأكثر حاجة حبيتها فيها إنها فكرتني بالمصريين. عندها نفس الانطباعات والروح. بتعرف تطبخ كويس وبتعمل حاجات كتير بحبها. وفي أكلة هندية بحبها اسمها بالمصري بامية، بس بيعملوها بطريقتهم.

أكد مينا أن العلاقة بين الأسرتين تسودها أجواء من المحبة والاحترام المتبادل، ما ساعد على ترسيخ العلاقة بينهما: من ناحيتنا وناحية أسرتها، في احترام ومحبة متبادلة، وده ساعد العلاقة تبقى أقوى.

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موعد حفل الزفاف

أما عن موعد حفل الزفاف، فكشف مينا أنه سيكون في أواخر يوليو المقبل، وقال: هنعمل الزفاف في إيطاليا، وهيكون بطقوس هندية ومصرية.

وأشار إلى أنه يعرف إميلي منذ عام 2018، أي قبل عرض فيلمه الشهير "علاء الدين"، موضحًا أنها كانت من محبي الفيلم ومن معجبيه منذ البداية.

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وأكد مينا سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "في عز الضهر"، قائلًا: أنا فخور بفيلم علاء الدين، لكن فخور أكتر بفيلمي هنا في مصر، لأنه حلم اتحقق بالنسبة لي.

وأضاف الفنان مينا مسعود أن شغفه بالتمثيل والفن بدأ من مصر، وأنه نشأ على أفلام نجوم الزمن الجميل، قائلًا: أنا حبيت التمثيل والفن من مصر.. من وأنا صغير بتفرج على عادل إمام، إسماعيل ياسين، وعبد الحليم حافظ، وحلمي من زمان إني أعمل فيلم مصري، وفي عز الضهر هو بداية الحلم ده.

فيلم في عز الضهر هو أول بطولة لمينا مسعود في السينما المصرية، ويجمع بين الإثارة والتشويق ضمن قصة تحمل أبعادًا إنسانية ووطنية، ويجسد فيه شخصية شاب مصري ترك بلاده في سن صغيرة، ليعود لاحقًا وسط سلسلة من الأحداث المعقدة والمليئة بالتحديات، في حبكة تشبه إلى حد كبير مسيرة حياة مينا نفسه، وهو ما جعل التجربة قريبة إلى قلبه.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، محمد عز، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

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