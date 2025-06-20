بالرغم من تأسيسها مدرسة لتعليم الرقص.. رانيا يوسف تتعرض لانتقادات رقصها في جريمة منتصف الليل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - كانت الفنانة رانيا يوسف قد كشفت عن انطلاق أحدث مشاريعها بعيدًا تمامًا عن التمثيل، وأكدت أن حبها وشغفها بالرقص هو السبب وراء انطلاق مشروعها الجديد Tabla by Rania في دولة الإمارات، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات استمرت لمدة عام ونصف تقريبًا.
وعلى الرغم من إعلان رانيا حبها الكبير وشغفها بالرقص، الإ أنها كانت تعرضت لانتقادات ركزت حول عدم إتقانها الرقص في مسلسل "جريمة منتصف الليل" والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025.
وأكملت رانيا : "اللي ركز في المسلسل المفروض يفهم أنها مش راقصة محترفة، هي لم تجد فرصة عمل غير راقصة؛ ودا بناءً لظروفها التي مرت بها هذه الشخصية خلال أحداث العمل".
وتابعت رانيا يوسف : "وبالنسبالي أنا مش راقصة محترفة وبالتالي أنا لم اجيد الرقص، وقبلها بأربع أيام من التصوير أنا أجريت عملية كبيرة جدًا، وللأسف المنتج كان حجز القاعة ودفع الفلوس وضبط مواعيد الفنانين، فلم نستطع تغيير معياد تصوير هذه المشاهد، فأنا نزلت وكنت عامله عميلة فتح بطن كبيرة، فنزلت بعد تناول الكثير من المسكنات فلم أستطيع الحركة".
واختتمت رانيا حديثها والرد على الانتقادات، بتوجيه رسالة محبة إلى جمهورها قائلة : "بحبكم أوي وحتى الانتقاد دا بالنسبة لي نوع من أنواع الاهتمام، والاهتمام يعني حبًا أيًا كان شكله، حتى لو كان كره فشكرًا على الاهتمام والانتقاد، حتى لو شتيمة فهي بتكبرني".
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وكشفت رانيا يوسف أن بداية مشروعها ستكون من خلال كلاسات (كورس تعليمي) للرقص الشرقي لأنه الأكتر طلبًا، لكن رانيا عندها خطة للتوسّع، وستضيف أنماط رقص مختلفة زي اللاتينو والأفرو دانسينغ، وأكدت أن ابنتها نانسي تحب أيضًا الرقص وستدخل هذا المجال بشكل احترافي بعد انتهاء دراستها للفاشون في برشلونة.
مؤكدة أنها لن تقوم بتدريس الرقص بنفسها، لأن هناك مدربات محترفات مسؤولات عن التدريب الفعلي، لكنها ستشارك أحيانًا لكسر الروتين والاستمتاع مع المتدربين.
"جريمة منتصف الليل" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، ميار الغيطي، ملك قورة، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد. من تأليف محمد الغيطي. وإخراج عصام شعبان.
كما شاركت رانيا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع كل من عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
وشاركت في مسلسل "أهل الخطايا" بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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وعلى الرغم من إعلان رانيا حبها الكبير وشغفها بالرقص، الإ أنها كانت تعرضت لانتقادات ركزت حول عدم إتقانها الرقص في مسلسل "جريمة منتصف الليل" والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025.
رانيا يوسف ترد على انتقادات حول رقصها في "جريمة منتصف الليل"ردت النجمة رانيا يوسف من خلال موقع " ET بالعربي" عن الانتقادات التي تعرضت لها بسب عدم إتقانها الرقص في مسلسل "جريمة منتصف الليل"؛ والتي كانت تجسد من خلاله دور فنانة استعراضية، حيث قالت : "أولًا أنا كنت ضيفة شرف في المسلسل، كان حوالي 11 مشهد من بينهم مشهدين رقص فقط".
وأكملت رانيا : "اللي ركز في المسلسل المفروض يفهم أنها مش راقصة محترفة، هي لم تجد فرصة عمل غير راقصة؛ ودا بناءً لظروفها التي مرت بها هذه الشخصية خلال أحداث العمل".
وتابعت رانيا يوسف : "وبالنسبالي أنا مش راقصة محترفة وبالتالي أنا لم اجيد الرقص، وقبلها بأربع أيام من التصوير أنا أجريت عملية كبيرة جدًا، وللأسف المنتج كان حجز القاعة ودفع الفلوس وضبط مواعيد الفنانين، فلم نستطع تغيير معياد تصوير هذه المشاهد، فأنا نزلت وكنت عامله عميلة فتح بطن كبيرة، فنزلت بعد تناول الكثير من المسكنات فلم أستطيع الحركة".
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واختتمت رانيا حديثها والرد على الانتقادات، بتوجيه رسالة محبة إلى جمهورها قائلة : "بحبكم أوي وحتى الانتقاد دا بالنسبة لي نوع من أنواع الاهتمام، والاهتمام يعني حبًا أيًا كان شكله، حتى لو كان كره فشكرًا على الاهتمام والانتقاد، حتى لو شتيمة فهي بتكبرني".
هكذا ردت رانيا يوسف على تعليق فيفي عبده!كما ردت رانيا يوسف على تعليق الفنانة فيفي عبده في حوار سابق، عن الممثلات اللاتي يقدمن دور راقصات؛ فقالت رانيا بشكل طريف : "معاها حق جدًا، ليه نقطع على بعض يا جماعة، ولكن أحيانًا الدور متطلب ممثلة أكثر من راقصة، مشاهد التمثيل به أكثر من مشاهد الرقص، وبالتالي المخرج أو المنتج عنده ترشيحه يُفضل ممثلة مثلما حصل معي لان مشاهد الرقص قليلة أما أغلب الدور مشاهد تمثيل".
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شغف رانيا يوسف بالرقص ومشروعها الجديدوكانت رانيا يوسف قد أكدت أن مشروعها عبارة عن استديو مخصص لتعليم الرقص الشرقي للسيدات فقط، وقالت إن اختيار هذا المشروع جاء بناء على حبها وشغفها بالرقص والموسيقى، وهدفها من هذا المشروع هو خلق مساحة آمنة ومبهجة للسيدات يفرغن فيها طاقتهن، ويحسنّ من طاقتهن ولياقتهن البدنية حتى يعدن لمنزلهن بطاقة متجددة.
وكشفت رانيا يوسف أن بداية مشروعها ستكون من خلال كلاسات (كورس تعليمي) للرقص الشرقي لأنه الأكتر طلبًا، لكن رانيا عندها خطة للتوسّع، وستضيف أنماط رقص مختلفة زي اللاتينو والأفرو دانسينغ، وأكدت أن ابنتها نانسي تحب أيضًا الرقص وستدخل هذا المجال بشكل احترافي بعد انتهاء دراستها للفاشون في برشلونة.
مؤكدة أنها لن تقوم بتدريس الرقص بنفسها، لأن هناك مدربات محترفات مسؤولات عن التدريب الفعلي، لكنها ستشارك أحيانًا لكسر الروتين والاستمتاع مع المتدربين.
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مشاركتها في موسم رمضان 2025تالقت النجمة رانيا يوسف خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، بأكثر من عمل؛ من بينها مسلسل "جريمة منتصف الليل" وجسدت خلال أحداثه شخصية فنانة استعراضية، وهي والدة ميسون التي تجسّدها ميار الغيطي، التي يتم قتلها في وقت متأخر من الليل، برفقة زميلتها بالجامعة في مقرّ سكن إحداهما، وتحوم الشكوك حول العديد من الشخصيات.
"جريمة منتصف الليل" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، ميار الغيطي، ملك قورة، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد. من تأليف محمد الغيطي. وإخراج عصام شعبان.
https://www.instagram.com/p/DGgIUxFIQb9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGgIUxFIQb9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGgIUxFIQb9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما شاركت رانيا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.
وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع كل من عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.
وشاركت في مسلسل "أهل الخطايا" بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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