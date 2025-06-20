كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - توفي منذ أيام قليلة؛ تحديدًا يوم الأحد الماضي الموافق 15 يونيو المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، وابن عم الفنان الشاب محمد الشرنوبي.
وقد حرصت الفنانة لطيفة على تقديم واجب العزاء للملحن صلاح الشرنوبي في وفاة نجله، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.
وأرفقت الفنانة لطيفة منشورًا بهذه الصور والفيديو المرفق قائلة: "شكراً لكل حبايبي و اصدقائي اللي عزوني بحضورهم او باتصالاتهم .. لا اراكم الله مكروه في عزيز وغالي".
وتابعت ناعية شقيقها بكلمات مؤثرة حيث قالت: "اخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين .. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك .. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".
واختتمت لطيفة منشورها بالدعاء لشقيقها نور الدين قائلة: "اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهمّ أنزل عليه النور والنس والسرور.. اللهمّ ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، وأرحم غربته".
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وقالت لطيفة في تصريحات تلفزيونية: "أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وقلبه حزين على الأحداث التي تدور في المنطقة، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره".
وتابعت لطيفة مشيرة لشقيقها الآخر: "أخويا كان قريب من بيته فبيرن عليه مردش كسرنا الباب عليه، ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح".
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وقد حرصت الفنانة لطيفة على تقديم واجب العزاء للملحن صلاح الشرنوبي في وفاة نجله، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.
الظهور الأول للطيفة بعد وفاة شقيقهاويُعد هذا الظهور الأول لـ لطيفة بعد وفاة شقيقها الأصغر " نور الدين العرفاوي "؛ والذي رحل عن عالمنا السبت الماضي الموافق 14 يونيو. وكانت لطيفة قد أعلنت خبر الوفاة، لتُعرب عن صدمتها الشديدة، لرحيله بعد ساعات قليلة من اتصاله بها.
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بعد تشييع الجثمان .. لطيفة توجه الشكر للمعزين وترثي شقيقها بالدعاءوقد شيعت لطيفة الجثمان إلى مثواه الأخير يوم الثلاثاء 17 يونيو، قامت بعدها بنشر مجموعة من الصور بجانب فيديو من مراسم تلقي العزاء وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وأرفقت الفنانة لطيفة منشورًا بهذه الصور والفيديو المرفق قائلة: "شكراً لكل حبايبي و اصدقائي اللي عزوني بحضورهم او باتصالاتهم .. لا اراكم الله مكروه في عزيز وغالي".
وتابعت ناعية شقيقها بكلمات مؤثرة حيث قالت: "اخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين .. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك .. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".
واختتمت لطيفة منشورها بالدعاء لشقيقها نور الدين قائلة: "اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهمّ أنزل عليه النور والنس والسرور.. اللهمّ ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، وأرحم غربته".
https://www.instagram.com/p/DLAeW4XsaMl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLAeW4XsaMl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLAeW4XsaMl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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لطيفة تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها "نور الدين"وكانت الفنانة لطيفة قد كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة شقيقها نور الدين، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه كان الأقرب إلى قلبها، واصفة إياه بـ "ملاك العيلة"، وناشدت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرتها الصبر على فقدانه.
وقالت لطيفة في تصريحات تلفزيونية: "أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وقلبه حزين على الأحداث التي تدور في المنطقة، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره".
وتابعت لطيفة مشيرة لشقيقها الآخر: "أخويا كان قريب من بيته فبيرن عليه مردش كسرنا الباب عليه، ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح".
لطيفة تتخذ هذا القرار بعد وفاة شقيقهاوقد اضطرت الفنانة لطيفة لتأجيل طرح ألبومها الجديد، الذي كان من المفترض أن يصدر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب وفاة شقيقها "نور الدين العرفاوي"، بشكلٍ مفاجئ، ولم تحدد لطيفة الموعد الجديد لطرح الألبوم ولكن من المنتظر الكشف عن الموعد الجديد بعد انتهاء فترة الحداد.
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