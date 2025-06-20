الظهور الأول لـ لطيفة بعد وفاة شقيقها الأصغر

الظهور الأول للطيفة بعد وفاة شقيقها

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بعد تشييع الجثمان .. لطيفة توجه الشكر للمعزين وترثي شقيقها بالدعاء

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لطيفة تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها "نور الدين"

لطيفة تتخذ هذا القرار بعد وفاة شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - توفي منذ أيام قليلة؛ تحديدًا يوم الأحد الماضي الموافق 15 يونيو المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الراحل، وابن عم الفنان الشابوقد حرصت الفنانةعلى تقديم واجب العزاء للملحنفي وفاة نجله، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.ويُعد هذا الظهور الأول لـبعد وفاة شقيقها الأصغر " نور الدين العرفاوي "؛ والذي رحل عن عالمنا السبت الماضي الموافق 14 يونيو. وكانتقد أعلنت خبر الوفاة، لتُعرب عن صدمتها الشديدة، لرحيله بعد ساعات قليلة من اتصاله بها.وقد شيعتالجثمان إلى مثواه الأخير يوم الثلاثاء 17 يونيو، قامت بعدها بنشر مجموعة من الصور بجانب فيديو من مراسم تلقي العزاء وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وأرفقت الفنانةمنشورًا بهذه الصور والفيديو المرفق قائلة: "شكراً لكل حبايبي و اصدقائي اللي عزوني بحضورهم او باتصالاتهم .. لا اراكم الله مكروه في عزيز وغالي".وتابعت ناعية شقيقها بكلمات مؤثرة حيث قالت: "اخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين .. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك .. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".واختتمت لطيفة منشورها بالدعاء لشقيقها نور الدين قائلة: "اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهمّ أنزل عليه النور والنس والسرور.. اللهمّ ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، وأرحم غربته".يمكنك قراءة.. لطيفة تتحدث لأول مرة عن وفاة والدتها : أنا اللي غسلتهاوكانت الفنانةقد كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة شقيقها نور الدين، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه كان الأقرب إلى قلبها، واصفة إياه بـ "ملاك العيلة"، وناشدت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرتها الصبر على فقدانه.وقالت لطيفة في تصريحات تلفزيونية: "أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وقلبه حزين على الأحداث التي تدور في المنطقة، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره".وتابعت لطيفة مشيرة لشقيقها الآخر: "أخويا كان قريب من بيته فبيرن عليه مردش كسرنا الباب عليه، ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح".وقد اضطرت الفنانةلتأجيل طرح ألبومها الجديد، الذي كان من المفترض أن يصدر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب وفاة شقيقها "نور الدين العرفاوي"، بشكلٍ مفاجئ، ولم تحدد لطيفة الموعد الجديد لطرح الألبوم ولكن من المنتظر الكشف عن الموعد الجديد بعد انتهاء فترة الحداد.للمزيد.. لطيفة تكشف عن مطربها المفضّل من الجيل الحالي.. صادق ومتنوّع

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