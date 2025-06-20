أول تعليق من سارة عبد الرحمن لـ الخليج 365 على صورها المثيرة للجدل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - تصدّر اسم الفنانة سارة عبد الرحمن محركات البحث، على غوغل في الساعات الأخيرة، بسبب إطلالتها اللافتة والغريبة في أحدث ظهور لها على حسابها بموقع انستغرام، حيث أبرزت سارة تزيين أجزاء كبيرة من جسدها برسوم الحنة التي تحاكي الوشوم، خلال مجموعة من الصور، مما أثار تفاعلًا واسعا بين جمهورها ومتابعيها، بين مؤيد ومعارض.

المظهر أكثر ما يفرق في نفسية الإنسان

ونشرت سارة عبد الرحمن الصور على حسابها بموقع "انستغرام" معلقة:"علماء كتير بحثوا ولقوا أن المظهر من أكثر الحاجات اللي بتفرق في نفسية البني آدم، وبتخليه متمكن أنه يعمل كل حاجة، شكرًا (بيت الحنة) اللي متفقين بقالنا 3 سنين وأخيرًا اشتغلنا سوا وحسستوني إني جميلة وواثقة في نفسي وعاجبني شكلي وأقدر أحقق كل أحلامي".



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وعلقت سارة عبد الرحمن على الصور في تصريح لـ "الخليج 365" وأكدت أنها لم تشعر بأن هذه الإطلالة غريبة أو غير مألوفة قائلة: "بالنسبة لي أحب دعم الاحتفاء بكل ما له علاقة بتراثنا وأصلنا كمصريين وعرب، ولذلك أحببت استخدام الحنة، وقمت بعمل ذلك مع مجموعة من الفتيات الموهوبات اللواتي رسمن هذه الرسومات، والموضوع لم يستغرق وقتاً طويلاً".

سارة عبد الرحمن: استخدمت الحنة بدلاً من الوشم

وأشارت سارة عبد الرحمن إلى أنها بداخلها شخصيات كثيرة وذلك فهي فنانة وتحاول إظهار شخصيات مختلفة. ولفتت إلى أمنيتها دائماً بعمل وشم على جسدها موضحة: "طول عمري نفسي أعمل وشم ولكن في نفس الوقت لا أريد عمل شيء حرام، ولذلك ذهبت للحنة التي تعد مصرية خالصة وجميلة، وسأقوم باستخدامها كل أسبوعين".

يذكر أن آخر أعمال سارة عبد الرحمن الفنية، كان مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

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مسلسل "قلبي ومفتاحه" يناقش قضايا اجتماعية معاصرة مثل تعقيدات العلاقات الزوجية، حول "ميار"، وهي امرأة مطلقة ثلاث مرات من زوجها "أسعد"، تسعى للعودة إليه من أجل ابنها الصغير، ولأن الشرع يحتم عليها الزواج من شخص آخر ثم الطلاق منه للعودة إلى طليقها، تلجأ إلى فكرة البحث عن "محلل" لتتمكن من الزواج من أسعد مرة أخرى.

وخلال رحلة ميار لحل أزمة طلاقتها، تلتقي "محمد عزت"، وهو سائق في أحد تطبيقات النقل الخاص، وتقترح عليه الزواج كحلٍ مؤقت لأزمتها، دون أن تكشف له عن دوافعها الحقيقية. هذا الزواج يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والمواقف الدرامية والكوميدية التي تتطور مع تقدم الأحداث.

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