شيرين رضا: جمالي نعمة حذرني منها والدي وأدوار الشر تليق بي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - حلّت الفنانة شيرين رضا، ضيفةً بصحبة الفنان المصري العالمي مينا مسعود والمخرج مرقس عادل في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، للحديث عن تجربة فيلم "في عز الظهر" الذي انطلق في دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء بعد تأجيل سنوات، ويسجل البطولة الأولى لمينا مسعود في السينما المصرية.

تفاصيل شخصية شيرين رضا في فيلم في عز الظهر

وصفت شيرين رضا شخصية "برناديت" التي قدمتها خلال أحداث فيلم "في عز الظهر" بأن طموحها كان بناء دولة، وتسعى لإنشاء كيان موضحة: "برناديت لا تتعامل كشخص، وإنما كدولة، وهذا ما يحدث حالياً، أن تُحضر 100 شخص بلا هوية وتضعهم في أرض فتصبح دولة، وأعتبر هذه الشخصية معقدة تشبه الأخطبوط، وهي تسعى دائماً لتحقيق ما تريد بكل السبل الممكنة".

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وأكدت شيرين رضا أن أدوار الشر دائماً ما تليق بها وأنها تحب تجسيدها قائلة: "هذه الشخصيات بعيدة تماماً عن شخصيتي، ودائماً أُحب أن أقدم شيئاً مختلفاً يمثل تحدياً تمثيلياً حقيقياً بالنسبة لي، وأنا أشعر أن أدوار الشر أؤديها بشكل مميز ، ليس لأني شريرة، بالعكس، هذه الشخصيات ليست أنا تماماً، وذلك يجعلني أندمج فيها أكتر، وأقدمها بشكل مقنع".

شيرين رضا: جمالي نعمة من الله

وترى شيرين رضا أن جمالها نعمة من الله وأن والدها الفنان الراحل محمود رضا حذرها منه قائلة: "جمالي كان نعمة الحمد لله، دي حاجة ربنا ادهالي هدية، والحمد لله يا رب، ولكن والدي حذرني من ذلك وقال لي أنتي حلوة قوي، وهيحصلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، وفهمني وأنا صغيرة وقالي الستات مش هتحبك، والرجالة هتحبك، ففهمت، وأنا اتبسطت، مش مهم الناس مبسوطة ولا لأ، المهم أنا مبسوطة".

شيرين رضا: بدأت الظهور في الإعلانات وهي في سن 11 عاماً

كشفت شيرين رضا عن تفاصيل بداياتها الفنية المبكرة في عالم الفن، مشيرة إلى أنها بدأت الظهور في الإعلانات وهي في سن 11 عاماً، مؤكدة أن علاقتها بالكاميرا تعود إلى سنوات الطفولة الأولى، لأن والدها كان يحب التصوير فاعتادت عليه لافتة: "أول إعلان عملته كان عندي 11 سنة، وكان في العجمي، كنا بنقف لنسَقَف للحمامات على البحر".

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أحداث فيلم "في عز الضهر"



يُذكر أن فيلم "في عز الضهر" واجه سلسلة من التأجيلات حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.

ويُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، عدد كبير من الفنانين، منهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، ساندرا ديفا، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

تدور أحداث فيلم "في عز الضهر" حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي وبين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.

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