موعد انتهاء محمد إمام وشيكو من تصوير فيلم صقر وكناريا

محمد إمام يدخل قصة حب مع يارا السكري وشيكو متزوج من يسرا اللوزي

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شيكو يعود إلى السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - قطع الفنانانشوطاً كبيراً في تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "" الذي يجمعهما في السينما للمرة الأولى، حيث تم إنجاز تصوير أكثر من نصف مشاهده قبل إجازة عيد الأضحى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير آخر المشاهد منتصف يوليو المقبل، تمهيداً لطرحه فيخلال الأشهر المتبقية من هذا العام 2025.فيلم "" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار وعدد آخر من الفانين، يظهر محمد إمام في الأحداث بدور شاب يدخل في قصة حب معالتي تعمل مصممة أزياء وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.قد تحب قراءة: ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًوينتظراستكمال تصوير فيلم "" الذي تم تصوير جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، قبل توقفه منذ عدة أشهر، وهو مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكون فريق الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته:، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، وأحمد عبد الحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.أمافيعود بفيلمإلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "ابن الحاج أحمد" في 2023 وخاض به أولى بطولاته المطلقة في السينما بعيداً عن هشام ماجد وأحمد فهمي، وشارك في بطولة الفيلم: سيد رجب، رحمة أحمد، صبري فواز، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فهيم وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من إخراج معتز التوني.اطلعي على: أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزيظهر شيكو ويسرا اللوزي خلال أحداث فيلم "" بدور زوجين، وذلك بعدما شهد فيلم "" قصة حب" بين الثنائى من نوعٍ خاص، حيث كانت من ناحية يسرا اللوزي فقط التي كانت منبهرة بشيكو بسبب موقف حدث منه تجاهها، مع أنه كان متحولاً من سيدة حسب أحداث الفيلم التي دارت في إطارٍ كوميدي فانتازي، لتمر السنوات ويجتمعا مجدداً، وهذه المرة يظهران زوجين في فيلم "صقر وكناريا".آخر أعمال، فيلم "" الذي شارك في بطولته: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع الفنان محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».