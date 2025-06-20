هكذا ظهرت غادة عبدالرازق على بوستر فيلم أحمد وأحمد

غادة عبدالرازق تجسد دور زوزو فى فيلم "أحمد وأحمد"

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قصة فيلم "أحمد وأحمد"

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"تاني تاني" آخر أعمال غادة عبدالرازق في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - تُشارك الفنانةبظهور خاص خلال أحداث فيلم "" مع الفنانينوالمقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو المقبل ليكون أول أفلام، لتجتمع غادة عبدالرازق معمجدداً بعد 19 عاماً من تعاونهما سوياً في فيلم "عن العشق والهوى".وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "" البوسترات الفردية لأبطال العمل وتصدرت غادة عبدالرازق بوستراً منفرداً ظهرت عليه بشخصية زوزو التي تجسدها خلال الأحداث، إذ تؤدي "غادة" دور حبيبة أحمد السقا، والذى يقابلها في أحد الملاهي الليلية خلال رحلته لاكتشاف ماضيه وفقدانه الذاكرة إثر تعرضه لحادث، ولكنه لا يتذكرها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بعد ذلك.قد تحب قراءة.. مفارقة غير متوقعة لصناع فيلم أحمد وأحمد.. فما هي؟تدور أحداث فيلم "" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.اقرئي أيضاً.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبدالرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.يُذكر أنتواجدت سينمائياً العام الماضي خلال فيلم "" الذي قدمت بطولته بمشاركة أحمد عيد وبيومي فؤاد، ودارت أحداث الفيلم حول موظفة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها.وفي الدراما قدمتخلال موسم دراما رمضان 2025 مسلسل "" من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل الاسم ذاته، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، وأخرجه أحمد حسن وشارك في بطولته يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبوالروس، ورانيا منصور.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».