بعد إطلاقه على المنصات: ماذا حقق الدشاش في شباك التذاكر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - تصدّر فيلم "الدشاش" للفنان محمد سعد محركات البحث على موقع جوجل، بالتزامن مع انطلاق عرضه على منصة نتفلكس بعد 5 أشهر من عرضه جماهيرياً في دُور السينما، وتحقيقه نجاحاً لافتاً ساهم في عودة محمد سعد إلى المشهد السينمائي مجدداً بعد غياب، وكذلك بعد عدد من الأفلام التي لم تحقق النجاح المنتظَر لسعد، الذي اعتاد على تصدُّر شباك التذاكر.

إيرادات فيلم "الدشاش" الأكبر في مشوار محمد سعد

فيلم "الدشاش" انطلق في دُور العرض المصرية الأربعاء الأول من يناير 2025، واستطاع الفيلم تصدُّر شباك التذاكر في اليوم الأول لعرضه؛ محققاً إيرادات ضخمة هي الأكبر في مشوار محمد سعد السينمائي بعدما وصلت إلى 75 مليون جنيه؛ مقارنة بما حققه سعد في آخر أفلامه "محمد حسين" الذي كان قد اكتفى بـ5 ملايين جنيه فقط في شباك التذاكر.

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فيلم "الدشاش" ابتعد فيه محمد سعد عن تقديم الكوميديا المعتادة؛ حيث دارت الأحداث حول "الدشاش"، وهو رجل يمتلك ملهًى ليلياً ويدخل في صراعات وعلاقات متوترة مع أعدائه؛ خاصة بعدما تعرّض لأزمة صحية تقلب حياته رأساً على عقب؛ مما يدفعه إلى البحث عن تغيير جذري في حياته والسعي نحو حياة جديدة، إلا أنه يفاجأ بأن كلّ من حوله تآمروا عليه. لينتقم منهم.

عودة محمد سعد للسينما بعد غياب

فيلم "الدشاش" أعاد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته: مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبدالفتاح، محمد ثروت، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة. والفيلم من تأليف شريف عادل. وإخراج محمد علي.

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وقد شارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبدالعزيز. وإنتاج محمد رشيدي.

محمد سعد جدّد تعاونه في "الدشاش" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي، وآخرون. ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، أحمد فتحي. هذا بالإضافة لبرنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.

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