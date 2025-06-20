حفيد أيمن زيدان يخطف القلوب بوسامته ولطافته برفقة جده

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السوري أيمن زيدان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة مؤثرة تجمعه بحفيده، ابن ابنه غالب في شوارع دمشق.



وظهر أيمن زيدان في الصورة وهو يمسك بيد حفيده في لحظة عائلية حميمة، يُرجّح أنها بعد خروجه من الحضانة. وكشفت الصورة، التي حملت طابعًا إنسانيًا بعيدًا عن الأضواء، عن جانبًا عفويًا وحنونًا من حياة زيدان، وأظهرت مدى ارتباطه العاطفي بعائلته.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، وأشاروا إلى ان المشهد يعكس روح الأبوة والحنية الظاهرة، وامتدحت التعليقات رقي زيدان وإنسانيته.