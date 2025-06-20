ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش خلال حفل إنطلاق عرض مسلسل "تذكر الحب".

وجذب فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي اللثنائي انتباه المتابعين بسبب النظرات التي تبادلاها أثناء الحدث. وأشار الجمهور إلى أن هذه اللحظات تعكس انسجامًا خاصًا بين الثنائي، رغم ارتباط كل منهما بعلاقات شخصية معروفة.

وفي حديثها عن تعاونها المستمر مع باريش، أكدت هاندا: "لو كان هناك 10 أعمال معه، سأشارك فيهم جميعًا"، وهو ما رد عليه باريش بالمثل، معبرًا عن سعادته بالتعاون معها.

كانت هذه تفاصيل خبر نظرات باريش أردوتش وهاندا أرتشيل لبعضهما تحدث جدلا واسعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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