تصريحات غريبة لماريا كاري .. لا تعترف بهذا الأمر ولا تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - لقد اعتنقت ماريا كاري تمامًا فكرة الأبدية والخلود، ففي مقابلة حديثة مع محطة الراديو البريطانية Capital FM، أوضحت نجمة الغناء أنها لا تعترف حقًا بانقضاء الزمن.

حيث سألها مقدمو البرنامج جوردان نورث، كريس ستارك وسيان ويلبي عمّا تقصده تحديدًا.

فقالت: "أنا فقط لا أؤمن به"، سألها ستارك إن كانت تقصد المناطق الزمنية، فأوضحت كاري: "لا، بل الوقت نفسه."

وهذا دفع ويلبي لسؤالها:"يعني لا ساعات؟ لستِ من المهتمين بذلك؟" فأجابت كاري: "نعم. فقط دع الأمر يمر."

يبدو أن كاري قد تخلت عن الساعات، وكذلك عن مفهوم الاحتفال بعيد ميلادها، قالت: "أنا لا أملك عيد ميلاد، لا. فقط احتفالات ذكرى."

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون على "توقيت ماريا"، فقد احتفلت كاري بـ56 "ذكرى" لدورانها حول الشمس.

ورغم أن التقويم لا بأس به لبعض المناسبات، إلا أنه دون مؤشرات زمنية يومية في عالم كاري، تساءل ستارك كيف تدير الاجتماعات والمواعيد مع الآخرين.

فأجابت: "سأتصل بك عبر شخص آخر لترتيب الأمر."