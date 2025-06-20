ميرنا وليد - بيروت - بعد تدهور في حالتها الصحية ألغت الفنان المصرية إيناس عز الدين حفلاتها.

وفي التفاصيل كتبت عز الدين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي شارحةً ما حصل لها:"بعتذر جدًا عن باقي مواعيد حفلاتي النهاردة أنا من إمبارح دخلت في هجمة ونزيف قولون تقرحي وحاولت آجي على نفسي واشتغل علشان عندي التزامات بحفلات وخلصت أول حفلة وعدت بسلام ونجاح وفي تاني حفلة النزيف اشتد عليا وكنت بيغمى عليا لولا ستر الله وكملتها للنهاية بالعافية فا بعتذر عن استكمال باقي حفلات اليوم وبعتذر لفرقتي العزيزة".

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تتدهور صحتها .. وتلغي حفلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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