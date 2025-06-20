أول ظهور لـ هدى المفتي بعد أنباء خطوبتها من أحمد مالك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هدى المفتي، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور لها بعد تداول أنباء ارتباطها بالممثل أحمد مالك.



وظهرت هدى في الصور بغطلالة لافتة بتوب سوداء مع سروال جينز، كما ربطت قميص ابيض على خصرها.

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية مي كساب حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت متابعيها خبراً يفيد ارتباط الممثل أحمد مالك بالممثلة هدى المفتي.

نشرت مي كساب مساء الأربعاء الماضي، عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي، صورة تجمع الثنائي، وعلّقت عليها قائلة: "مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم، وفرحانة عشانكم جدًا."

إلا أن مي كساب عادت لاحقًا وحذفت المنشور، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين مالك والمفتي، خصوصاً في ظل غياب أي تعليق رسمي من الطرفين.

أثار الخبر موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم الخطوبة المتوقعة للثنائي محركات البحث، وسط تكهنات بقرب إعلان رسمي عن علاقتهما. وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح أو نفي من الممثلين بشأن حقيقة ارتباطهما.