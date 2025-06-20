شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تنتهى من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة رحاب الجمل من تصوير مشاهدها فى فيلم إن غاب القط مع آسر ياسين وأسماء جلال، بعد أشهر من التصوير، فيما يعمل باقى أبطال الفيلم على الانتهاء من المشاهد الأخيرة، تمهيداً لطرحه فى دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، رحاب الجمل، سماح أنور، وحمزة دياب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

يذكر أن آخر مشاركات رحاب الجمل السينمائية، فى فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب.

وتواجدت رحاب الجمل فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "عايشة الدور" من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكى وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسى عكيله وإخراج أحمد الجندى.