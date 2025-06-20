شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تطرح أغنيتها الجديدة أبو حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة بسمة بوسيل، من جديد بعد فترة من التوقف بسبب الحالة الصحية لنجلها آدم، واستأنفت نشاطها الفنى مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان أبو حب، ضمن أغاني ألبومها الجديد حلم.

وطرحت بسمة بوسيل أغنية أبو حب على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، وإنتاج محمد حامد

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، حققت نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها الغنائية “في شرع مين”، والتي طُرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية صدى واسعًا بين جمهورها، حيث تفاعل معها المتابعون بشكل كبير، مثنين على صوت بسمة الساحر والكلمات التي لامست مشاعرهم بعمق.

وأغنية في شرع مين لـ بسمة بوسيل، من كلمات أدهم معتز وألحان مؤمن ياسر، وجاءت بتركيبة موسيقية جذابة أضفت عليها بعدًا عاطفيًا مؤثرًا.







