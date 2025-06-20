شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: خططت للعمل فى مصر من بعد Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم المصرى العالمى مينا مسعود، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خطط للعمل فى مصر منذ انتهائه من تقديم فيلم Aladdin فى عام 2019، حيث صرح قائلا: "فكرت كثيرا فى المشاركة فى عمل مصرى، خاصة أننى اكتشفت أنه لا يوجد نجوم شباب كثيرين فى نفس فئتى العمرية، ولهذا كان هذه من المحفزات الكبيرة لى فى العمل فى الأعمال المصرية".

وتابع مسعود قائلا: "منذ 2020 وأنا أخطط لفيلم مختلف فى مصر، ومع تواصل المخرج مرقس عادل معى تحمست لتقديم فيلم فى عز الضهر، لأنه يدور حول أحاسيس يمكننى وصفها بشكل كبير عن الهوية والوطن".

وأكد مسعود قائلا: "واجه فيلم فى عز الضهر مشاكل إنتاجية كبيرة ولمدة أربع سنوات عمل على الفيلم كنت أحاول دائما الدفع لاستمرار تصويره".

"فى عز الضهر" هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.