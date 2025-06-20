شكرا لقرائتكم خبر عن 36 عاما على فيلم المغتصبون.. نقطة تحول فى مشوار ليلى علوى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أمس الخميس 36 عامًا على عرض فيلم "المغتصبون"، حيث عرض لأول مرة في 19 يونيو 1989، ويعد من الأفلام المهمة التى ناقشت العنف ضد المرأة، والفيلم من بطولة ليلى علوى، حسن حسنى، حمدى الوزير، أحمد مختار، شريف صبرى، محمد كامل، تأليف سعيد مرزوق وسيناريو فيصل ندا وإخراج سعيد مرزوق.

وقالت النجمة ليلى علوى، من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية: "فيلم المغتصبون كان علامة مهمة ونقطة تحول بمشوارى الفني، وكان سببًا فى التعجيل بإصدار قانون يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالإعدام، كانت تجربة صعبة وقاسية وأثرت على نفسيًا، لكني استشعرت المسئولية وقتها لأقدم مثل هذا العمل الذي يرصد العنف ضد المرأة".

وتابعت: "كل عناصر العمل عملوا باجتهاد، وشعروا جميعا وقتها أنهم يأخذون بثأر المرأة التي تتعرض للعنف، فيلم بيرصد قصة اغتصاب حقيقية من واقع تحقيقات على خلفية قضية، وتم تصويره بحرفية بدون خدش للحياء ولكن نجحنا في إيصال رسالة مهمة حول قضية الاغتصاب وطالبنا خلاله بعقوبة الإعدام للمغتصب وحصل بعدها الحمد لله".

والفنان حمدى الوزير اشتهر بنظرته "المتحرشة"، والتى كانت فى مشهد ضمن مشاهد فيلم "المغتصبون"، حيث أصبحت هذه النظرة بعد ذلك "أيقونة" للتحرش والمتحرشين، وظلت نظرة معبرة تماما عن حالات التحرش فى الشارع المصرى.

واختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي في الأول من يونيو 2025 فعاليات دورته الخامسة والعشرين بالاحتفاء بصناع السينما العربية وتكريم النجمة المصرية ليلي علوي بعدما عقد المهرجان ماستر كلاس لها بالإضافة لعرض فيلمها "سمع هس" والذي أخرجه المخرج الكبير شريف عرفة.

وعلقت ليلي علوي علي تكريمها قائلة: أنا سعيدة جدًا بهذا التكريم من مهرجان روتردام للفيلم العربي، فهو يحتل مكانة مهمة في قلبي، خاصة أنه يأتي بعد سنوات طويلة من العطاء، وكل الشكر لإدارة المهرجان وكل مَن ساندني في مشواري الفني.