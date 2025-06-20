شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حفل عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام فى مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدار مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين عن إقامة حفل للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ليلة 23 يونيو على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط.

يذكر أنه على أثر الجدل الذى أثير بشأن استخدام صورة وصوت الفنان العربي الكبير عبد الحليم حافظ، في الحفل المقرر تنظيمه ضمن فعاليات مهرجان موازين - إيقاعات العالم لسنة 2025، أصدرت جمعية "مغرب الثقافات"، بصفتها الجهة المنظمة، بيانا صحفيا لتوضيح ما يلي للرأي العام.. جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإنتاج هذا العرض بتقنية الهولوجرام قد تم اتخاذها في إطار من الصرامة والامتثال التام للقوانين المعمول بها، فقد جرى، بشكل مسبق، الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة باستغلال صورة الفنان الراحل وصوته وأعماله الغنائية، وذلك من الجهة المخولة رسمياً بتدبير هذه الحقوق، في احترام تام للضوابط القانونية، وقبل أي إعلان رسمي عن تنظيم هذا الحفل.

ومنذ تأسيسه، ظل مهرجان موازين ينهج خطاً ثابتاً يقوم على الالتزام بالقانون وصون حقوق المبدعين وذويهم، باعتباره مبدأ لا يقبل التهاون، ويأتي اعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن ضمنها تقنية الهولوجرام التي تتيح إعادة تجسيد رموز فنية على خشبة المسرح، في إطار هذه المقاربة التي تجمع بين الابتكار والاحترام الصارم للأطر القانونية والأخلاقية.

وفي سياق يتسم بالحساسية المرتبطة بذاكرة الأجيال وبالقيمة الرمزية للرموز الثقافية، تجدد جمعية "مغرب الثقافات" تأكيدها على التزامها الراسخ بقيم الأخلاق، وصيانة كرامة الأعمال الفنية، وحماية التراث الثقافي المشترك، ويهدف هذا الحفل التكريمي إلى استحضار محطة مضيئة من تاريخ الموسيقى العربية، بما يليق بها من تقدير، وفي ظل احترام تام للقانون وروح المسئولية.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20 ، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكتر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانين من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أن من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى في أول مشاركة لها في مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 يونيو ستكون مع النجم محمد حماقى في ثالث مشاركة له في المهرجان، حيث كانت الأولى في 2013 وكان معه في نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت في 2018، وليلة 22 يونيو ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبناني راغب علامة يحيي ليلة 24 يونيو، و 25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.