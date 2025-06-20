ميرنا وليد - بيروت - موقف محرج. . رئيس الوزراء الفرنسي يعلق في طائرة مقاتلة تعرض رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، لموقف محرج خلال زيارته لمعرض باريس الجوي، عندما واجه صعوبة في مغادرة قمرة قيادة مقاتلة "رافال F4"، ما استدعى تدخل مساعديه لمساعدته على النزول، وسط حضور وسائل الإعلام وعدد من مسؤولي قطاع الدفاع.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول لحظة محاولة بايرو الخروج من القمرة، حيث فشل في ذلك عدة مرات قبل أن يتدخل فريقه لمساعدته على الوقوف ومغادرة الطائرة، في مشهد لفت أنظار الحضور.

وقع هذا الحادث خلال مشاركة بايرو في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الجوي الدولي، الذي أُقيم في 16 يونيو 2025 بمطار لو بورجيه، في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

يُذكر أن الطائرة التي جرت فيها الواقعة هي مقاتلة "رافال F4 ستاندارد"، والتي تُعد من أحدث الطائرات الحربية على مستوى العالم، بفضل تصميمها المتقدم وقدراتها القتالية العالية.

وتتميز "رافال" بمحركين من طراز "Snecma M88" يمنحانها قوة دفع كبيرة وقدرة استثنائية على المناورة، كما تصل سرعتها القصوى إلى 1.8 ماخ (أي ما يعادل نحو 2220 كيلومترًا في الساعة)، مما يؤهلها لتنفيذ مهام بعيدة المدى بكفاءة عالية.

كانت هذه تفاصيل خبر علق في طائرة مقاتلة.. رئيس الوزراء الفرنسي في موقف لا يُحسد عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.