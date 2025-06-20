الرئيس التنفيذي لـ OpenAI يخيف العالم بعد مقارنته بين أولاده والذكاء الإصطناعي!

ميرنا وليد - بيروت - في حديثه في الحلقة الأولى من بودكاست OpenAI، استذكر الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة OpenAI تربية ابنه حديث الولادة في عالم تهيمن عليه الآلات الذكية.



وكشف ألتمان أنه يستخدم ChatGPT باستمرار للحصول على نصائح تربوية، ويعتقد أن الأجيال القادمة ستزدهر ليس بالتفوق على الذكاء الاصطناعي، بل بإتقانه.

ومع إقراره بالمخاطر، مثل تزايد الاعتماد المفرط وتشوهات الديناميكيات الاجتماعية، أكد أن مزايا الذكاء الاصطناعي ستكون "هائلة".

بالنسبة لألتمان، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة؛ بل هو جزء أساسي من كيفية عيش الجيل القادم وتعلمه وقيادته.