أحمد سعد يتعرض لحادث سير.. وهذا ما حل بسيارته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير أدى إلى تدمير سيارته الجديدة، أثناء قيادته لها للمرة الأولى، حتى قبل أن يتمكن من ترخيصها.
وشارك أحمد سعد الجمهور صورة للسيارة والأضرار التي لحقت بها، وعلق على المنشور قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، ولكن حصل لي حادث.. بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".
وقد طمأن أحمد سعد الجمهور على حالته الصحية وحالة عائلته مؤكداً أنه لا يوجد أي إصابات له ولأفراد أسرته، وأن الجميع بخير.
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