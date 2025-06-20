شيرين رضا بتصريح مثير للجدل حول شكلها الخارجي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية شيرين رضا عن شكلها الخارجي معبرة عن رأيها به بأسلوب مثير للجدل.

وقالت شيرين رضا: "جمالي كان نعمة الحمد لله، دي حاجة ربنا ادهالي هدية، والحمد لله يا رب. أبويا قالي أنتي حلوة قوي، وهيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، وفهمني وأنا صغيرة وقالي الستات مش هتحبك، والرجالة هتحبك.. ففهمت، وأنا اتبسطت، مش مهم الناس مبسوطة ولا لأ، المهم أنا مبسوطة، واتبسطت بالنعمة".

حديث شيرين رضا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي.

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